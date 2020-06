(ANSA) – ISLAMABAD, 8 GIU – Il numero di casi positivi al coronavirus supera i 100 mila in Pakistan, con oltre 2000 morti. Nelle ultime 24 ore infatti si registrano 4728 nuovi contagi, per un tortale di 103.671 casi dall’inizio della pandemia, fa sapere il ministero pachistano della Salute. I decessi nelle ultime 24 ore sono 65, per un totale di 2067.