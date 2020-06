Di Maio, oggi apre ‘Cantiere Made in Italy’

(ANSA) – ROMA, 08 GIU – “Abbiamo superato il periodo più buio di questa crisi sanitaria: ora il Paese può ripartire, con cautela ma con coraggio. E, finalmente, il motore del Made in Italy, asset strategico per eccellenza dell’economia e della imprenditoria italiane, può tornare a correre”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Farnesina per la firma del patto per l’export. Il documento, ha spiegato, ha recepito le istanze presentate dalle associazioni di categoria e le imprese per il rafforzamento della loro proiezione all’estero.