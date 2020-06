Usa 2020: sondaggio Cnn, Biden semina Trump con +14%

(ANSA) – WASHINGTON, 8 GIU – Nell’ultimo sondaggio della Cnn sulla corsa presidenziale, nel pieno delle proteste per la morte di George Floyd, Joe Biden stacca Donald Trump di 14 punti, un margine che non aveva mai avuto: 55% a 41%, rispettivamente il livello più alto e più basso nelle rilevazioni della tv. Non solo. Il 38% approva l’operato presidenziale del tycoon mentre il 57% lo boccia: è il peggior rating dal gennaio 2019, analogo a quello di Jimmy Carter e George H.W.Bush nello stesso momento negli anni in cui non riuscirono ad essere rieletti.