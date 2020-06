(ANSAmed) – BEIRUT, 8 GIU – Sale la tensione sociale e politica in Siria, Paese afflitto da nove anni di guerra e segnato da una preoccupante svalutazione della moneta locale, dopo che in quattro diverse città si sono svolte nelle ultime 24 ore proteste popolari anti-governative, contro la corruzione e il carovita. In alcune zone controllate dal governo sono stati scanditi slogan espliciti contro il presidente Bashar al Assad. (ANSAmed).