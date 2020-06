CARACAS. – Lui è un fotografo, si chiama Costanzo D’Angelo, vive in Abruzzo, a Vasto. Per abitudine ogni mattina verso le prime ore dell’alba, tra le 4 e le 5, si avvia alla ricerca di immagini da fermare nella sua reflex. Come ogni mattina, anche nei giorni del Covid, fa un giro per il centro storico. A Vasto.

Incontra poche persone, giornalisti, panettieri, il parroco. In un giorno di dichiarato isolamento, il primo maggio, Costanzo si trova in uno dei vicoli più caratteristici della città, Vico Sportello. Una stradina così stretta che permette ai dirimpettai di salutarsi, scambiare chiacchiere dalle rispettive finestre.

Viene rapito da ciò che vede, due persone che si passano un vassoio con sopra il caffè, una con una maglia verde, l’altra con una maglia rossa. Nella via è posta la bandiera italiana. Scatta emozionato per ciò che vede: il desiderio di comunicare nonostante le distanze, i timori e il silenzio che circonda ogni luogo.

Lo scatto chiamato ‘risvegli all’italiana’ postato sui social inizierà un viaggio mai immaginato, Facebook, Instagram, Twitter. Immediatamente condivisa da tutti i suoi contatti. Cinquemila. Subito dopo Chiara Ferragni lo condivide nelle stories come Fiorella Mannoia e moltissimi nomi conosciuti.

Dall’estero un lunghissimo elenco di testate giornalistiche e privati, in poco tempo diventa una foto internazionale. Da Milano lo contattano per poter stampare questa foto in manifesti, l’intenzione è quella di tappezzare la città. Una nota azienda di produzione di caffè chiede di poterla usare, così come una nota azienda di produzione di birra …

Costanzo D’Angelo viene travolto da tutto l’entusiasmo, dai commenti e dalle reazioni che questa foto riesce a suscitare. Merita senz’altro di diventare un simbolo, quello della resilienza al tempo del Covid, del condividere un sorriso insieme al nostro amato ‘caffè’. Un caffè è sempre una ‘scusa’ per stare insieme. Attualmente questa immagine conta (approssimativamente) 30 milioni di visualizzazioni.

Costanzo D’Angelo nasce a Basilea (Svizzera) nel 1968, figlio di italiani emigrati negli anni 60. Sua madre, suo fratello e suo padre, tutti appassionati di fotografia, la passione per questa arte viene trasmessa a Costanzo D’Angelo fin da piccolissimo. Invece di giocare amava restare in studio, nella camera oscura a visionare e stampare foto, consultare riviste e imparare ad usare la reflex. Da oltre 25 anni opera su Vasto, dove risiede. Negli anni diverse le sue mostre fotografiche, spaziando tra immagini di reportage e di palco con uno sguardo attento alle tematiche sociali. Da direttore della fotografia a fotografo di scena fino alla ricerca delle immagini per emozioni. “49 scatti”, quella a lui più cara. Con il fratello Simone (regista) realizza film, cortometraggi e prodotti per aziende ed è docente per corsi di fotografia.