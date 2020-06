Maltempo: Toscana, prolungato codice giallo per piogge

(ANSA) – FIRENZE, 08 GIU – Viene prolungato fino alle 20 di stasera, lunedì 8 giugno, il codice giallo per pioggia e temporali sulle zone interne orientali e meridionali della Toscana. La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso il bollettino di criticità in seguito al perdurare della perturbazione che nel pomeriggio di oggi, lunedì, porterà possibilità di precipitazioni sparse nelle zone interne a prevalente carattere di rovescio o temporale sparsi in particolare aree meridionali ed orientali dove potranno risultare localmente forti. (ANSA).