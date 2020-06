(ANSA) – ROMA, 08 GIU – “Ha vinto il calcio, abbiamo sempre sostenuto l’esigenza di non rimanere fuori dal calcio europeo. Abbiamo dimostrato coerenza e grande compattezza. In caso di stop abbiamo previsto un nuovo format con playoff e playout come auspicato dall’Uefa”: così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale. (ANSA).