Calcio: la Liga è pronta e Messi ci sarà

ROMA.- Una settimana quella che si apre, nell’era del Covid, che passerà alla storia come quella della ripartenza di quasi tutto il calcio in Europa. Fatta eccezione per alcuni campionati che come quello francese hanno da tempo decretato lo stop, insieme all’Italia e tanti altri Pesi tornerà in campo anche la Spagna. Giovedì prossimo la Liga sarà la seconda a riprendere dopo la Bundesliga che sta per giocare la sua quinta giornata post Covid.

A dare il via al grande calcio iberico, sarà il derby di Siviglia, alle 22: il Siviglia punterà a battere i cugini del Betis anche per rafforzare la propria posizione in zona Champions. Impegni non troppo duri per le due squadre che si contendono il titolo: per il Barcellona, capolista a +2, che oggi ha recuperato anche Lionel Messi dopo un lieve infortunio, sabato c’è il Maiorca, poi domenica il Real Madrid sfida l’Eibar.

Sempre domenica gioca all’ora di pranzo Athletic Bilbao-Atletico Madrid, per venerdì è previsto il derby di Valencia con l’ex romanista Florenzi.

Dalla prima partita a Siviglia e fino al termine del campionato, sarà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio in memoria delle vittime del Coronavirus. “Quando il calcio tornerà in Spagna, in tutte le sue competizioni professionali e non, un minuto di silenzio verrà osservato in memoria delle migliaia di vittime morte di Covid-19”, hanno sottolineato la Liga e la federcalcio spagnola.

Le due organizzazioni hanno raggiunto un accordo per rendere “un sincero tributo durante questa stagione a tutti coloro che ci hanno lasciato a causa della pandemia, così come alle loro famiglie”.

Quanto a Messi, di cui in questi giorni si parla anche molto in chiave mercato, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà disponibile per il ritorno in campo del Barcellona, il 13 giugno contro il Maiorca: l’asso argentino si era dovuto fermare per una lieve contrattura al quadricipite della gamba destra. La squadra di Setien, avversaria del Napoli negli ottavi di Champions League (1-1 all’andata al San Paolo, ancora da disputare il ritorno al Campo Nou) ha recuperato anche Luis Suarez.