Denuncian como “jugada ilegal” medida del TSJ sobre CNE

CARACAS – La medida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de declararse competente para la nombrar las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), levantó reacciones, y calificaron la acción como una “indecente jugada del régimen” que, a su vez, pretende llevar a Venezuela a “un evento electoral manipulado”.

El Gobierno encargado de Juan Guaidó publicó en sus redes sociales un comunicado en el que reitera su rechazo y desconocimiento a “cualquier autoridad electoral que no sea nombrada por la legítima Asamblea Nacional”.

De la misma forma, asegura que no se puede hablar de omisión legislativa “cuando existe un proceso parlamentario en desarrollo para nombrar las nuevas autoridades del CNE a través del Comité de Postulaciones Electorales, del que también forma parte el partido del régimen -el PSUV- y la sociedad civil, en atención a los principios y parámetros constitucionales”.

Guaidó hizo caso omiso del hecho en sus redes sociales, y señaló a través de un video durante su reaparición pública este fin de semana: “que el TSJ haga lo que quiera. No hay una sentencia que inhabilite el deseo del pueblo de tener realmente libertad de decidir y elegir”.

Por su parte, Orlando Viera-Blanco, embajador de Guaidó en Canadá, calificó de “írrita, ilegal e inconstitucional”, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de nombrar una nueva directiva de CNE a través del TSJ, y que así buscan crear una “tamborera parcializada que nos lleve a un evento electoral fraudulento y manipulado”.

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Juan Carlos Velazco, catalogó como “una jugada ilegal e indecente” la que ha puesto en práctica el TSJ, y dijo que no hace falta tener conocimientos jurídicos “para percatarse inmediatamente que se trata de una jugarreta más de este ocioso y fraudulento tribunal”.

También, se refirió al nombramiento de la Junta Directiva del CNE, que definió como una “patraña” que evidencia el estado de desesperación que tiene la administración de Nicolás Maduro. “Siguen huyendo hacia delante para tratar de alargar su agónica salida del poder”, sentenció.

No habrá elección libre

El parlamentario Ángel Medina, dijo que votar en las venideras elecciones parlamentarias con el CNE que emane del TSJ/ANC será ahora una decisión de cada venezolano.

“Mi posición es que no hay requisitos para que podamos elegir libremente. No hay condiciones para elegir libremente y si eso no se cumple, es un proceso electoral fallido. Que no cuenta con un mínimo de condiciones. Esta es una decisión libre de cada quien. Yo soy de los que no apuesta ni a la abstención ni al voto activo. Simplemente tendrá que ser una decisión de cada venezolano saber qué quiere hacer con eso. Al final, mi labor en este momento es poder construir un camino para salir de este desastre”, señaló.

Medina formaba parte de la comisión de la AN que preside Juan Guaidó encargada de designar un nuevo CNE que había adelantado varios pasos. Para el parlamentario, “siempre fue la tentación este tema de la omisión legislativa”.

“Cuando arrancamos en noviembre (…) empezó a correr lo de la omisión legislativa. No habíamos instalado el comité preliminar cuando se hablaba de eso. Habían muchos factores que estuvieron apostando a que se diera de esta forma porque se ven beneficiados de alguna forma, pero así pierde Venezuela, se pierde la oportunidad de construir un camino que nos permita salir de este padecer”, señaló.

Sobre la sentencia del TSJ que declara omisión legislativa por parte de la AN, Almagro aseguró que “una salida electoral organizada por la dictadura es un mal chiste, no es admisible de ningún punto de vista. Sabemos claramente que las elecciones que organiza las dictaduras las gana, porque es la lógica del régimen criminal de Venezuela”.