Calcio: Vicenza in festa, Rosso “La B primo passo”

ROMA.- Tre anni per qualcuno sono volati, sono sembrati interminabili per qualcun altro. I tre anni vissuti dall’L.R. Vicenza, senza nemmeno respirare il profumo della Serie B, sono scaduti oggi, quando la Figc ha decretato la promozione della formazione biancorossa di Mimmo Di Carlo che di un altro Vicenza fu capitano.

The Braves are Back … è Serie B!”, lo slogan apparso sul sito web della società che non ha mancato di sottolineare il rammarico per aver dovuto rinunciare ai festeggiamenti nello stadio Romeo Menti, tempio del calcio biancorosso.

“Questa vittoria non è solo nostra, ma anche vostra. Per ogni chilometro percorso, per ogni gioia vissuta, per ogni lacrima versata, per ogni coro urlato, per averci creduto sempre e per aver sostenuto questi colori nonostante tutto e tutti, perché insieme arriveremo dove, tutti voi, meritate di stare. Aspettateci, stiamo tornando!”, il messaggio del club.

Il Vicenza era retrocesso al termine della stagione 2016/17, passando attraverso il fallimento del 2018 e l’acquisizione da parte del gruppo presieduto da Renzo Rosso. Euforico e felice per la promozione proprio il patron e “Mister Diesel”. “É un grande giorno – le parole di Rosso – per noi e per il territorio vicentino: finalmente siamo in B. Il primo plauso va alla squadra che l’ha guadagnata sul campo, al mister e a tutta l’organizzazione che ha fatto un buon lavoro”.

“Ci tengo a ringraziare – ha concluso Rosso – tutti i soci che sono stati presenti e gli sponsor che ci hanno aiutato in questa avventura. Uno degli applausi più grandi va al meraviglioso pubblico biancorosso che ci ha dato grande energía per poter fare di più”.