Maestra crea visiere a forma di supereroi per proteggere alunni

ROMA. – Preoccupata per il rispetto dell’uso obbligatorio delle mascherine nel Distretto Federale, una insegnante di scuola pubblica brasiliana, Monica Aparecida de Borba, 45 anni, ha deciso di creare accessori divertenti per incoraggiare i bambini a proteggersi dal Covid-19. L’accessorio, che consiste in una visiera trasparente, copre l’intero viso ed ha le sembianze dei supereroi.

Wonder Woman, Batman e Spiderman sono alcuni dei temi scelti per la stoffa che circonda la maschera acrilica. La maestra vende ogni maschera a 20 reais (3,5 euro).

“Ho pensato a un modo più divertente, quindi è una maschera che possono indossare, identificarsi e oltretutto giocare”, ha spiegato la donna a Tv Globo.

La risposta dei bambini è stata immediata. Maria Fernanda, 6 anni, ne ha scelta una da Wonder Woman. “Quando tornerà a scuola ci sarà una sfilata di maschere e io sarò Wonder Woman”, ha detto la bambina, che ha aggiunto di conoscere le altre misure di prevenzione da adottare. “Bisogna lavarsi le mani, usare l’alcool e anche asciugarsi”, ha spiegato.

La mamma di Maria Fernanda, Jessica Ferreira, ha affermato che prima la figlia aveva difficoltà a indossare la mascherina protettiva, ma che ora la indossa come fosse un gioco.

“I bambini non sono così attenti come gli adulti, quindi ho pensato che l’idea sia stata fantastica”, ha commentato la giovane madre.