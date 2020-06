(ANSA) – ROMA, 9 GIU – Il principe Andrea non sarà estradato negli Stati Uniti per essere ascoltato su suoi legami con Jeffrey Epstein, il finanziere americano condannato per abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, suicidatosi in carcere lo scorso agosto: lo ha detto il ministro della Giustizia americano William Barr nel corso di un’intervista a Fox News. “Non è una questione di consegnarlo” alla giustizia americana, ha detto Barr riferendosi al principe Andrea, ma di “farlo testimoniare”. L’intervento del ministro segue le dichiarazioni del procuratore di New York Geoffry Berman, che indaga sui traffici sessuali di Epstein, secondo il quale il duca di York continua a rifiutarsi di collaborare con le autorità americane.