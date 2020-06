Patronato Inca apre uffici nell’Isola di Tenerife

MADRID – Nel suo impegno a consolidare ed espandere la propria rete in Spagna, il Patronato Inca ha informato dell’apertura di tre uffici nell’Isola di Tenerife. L’obiettivo è offrire ai connazionali che risiedono nella regione supporto, consulenza e assistenza per le pratiche di previdenza, sanitarie e di carattere socio-assistenziale. Insomma, garantire ai connazionali la possibilità di far valere i propri diritti.

La nostra comunità alle canarie è tra le più numerose in Spagna. Ed è costituita non solo da pensionati ma anche da tantissimi lavoratori.

Il Patronato Inca, grazie un accordo di collaborazione firmato con il sindacato “Comisiones Obreras Canarias”, potrà contare su tre uffici dislocati sull’Isola di Tenerife. Nella capitale, Santa Cruz de Tenerife (Calle Méndez Núñez, 84 -7° piano – Tel.: 616723898), nella zona sud ad Arona – Los Cristianos (Avenida Juan Carlos I, 20 Edificio Royal -2° piano – Tel.: 666955623) e nella parte nord a Puerto de la Cruz (C/ San Felipe, nº 89, Edificio Chavito-Bajo – Tel.: 616723898).

Il Patronato Inca fa sapere che, per l’assistenza e consulenza, è indispensabile la prenotazione.

Redazione Madrid