(ANSA) – MILANO, 9 GIU – Ha lasciato a casa i suoi 4 figli, ha affittato un appartamento dove ha organizzato un festino a base di alcol e droga, e poi si è recata al party dimenticandosi di loro. Tanto che solo alcuni giorni dopo, quando, a seguito di un malore, è finita in ospedale, è emersa la preoccupazione per i loro stato. Ora è stata denunciata per abbandono di minore. L’episodio è avvenuto a Lecco dove la donna, una trentaseienne madre single che svolge la professione di operatrice sanitaria, è stata ricoverata al pronto soccorso per un abuso d sostanze. I medici hanno avvisato la polizia e una Volante si è recata a casa della donna trovando la sorella maggiore, una 14enne, che badava ai fratelli di 5,7 e 10 anni. Il Tribunale per i Minorenni ha disposto per la donna il decadimento della potestà genitoriale.