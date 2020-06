Pressioni per ottenere assunzioni, indagati politici

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 9 GIU – Tredici persone sono indagate in una inchiesta della Dda che ha portato anche all’amministrazione giudiziaria delle società Avr e Ase e al controllo giudiziario della Hidro Geologic Line. Tra loro 8 amministratori del Comune di Reggio Calabria, del Consiglio comunale, della Città Metropolitana, del Consiglio regionale ed ex Provinciale e del Comune di Taurianova ai quali sono contestati reati contro la Pa per indebite pressioni per l’assunzione di personale. Tra loro l’assessore regionale Domenica Catalfamo – indagata come ex dirigente del Comune di Reggio – ed il vicesindaco di Reggio Armando Neri. La società Avr avrebbe avuto rapporti con imprenditori intranei o comunque collegati con cosche e con amministratori pubblici in un contesto di relazioni di scambio. Avr è capofila di un polo imprenditoriale con 34 tra sedi, impianti e distaccamenti, un volume di affari di 200 mln e 2.500 dipendenti.