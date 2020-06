(ANSA) – ROMA, 9 GIU – “Ci piacciono poco le passerelle, gli Stati generali a casa nostra sono il Parlamento della Repubblica. Un vero confronto parte da come si spendono questi 80 miliardi di euro, autorizzati con lo scostamento di bilancio. Non è normale che si metta continuamente la fiducia mentre si dice che ci si vuole confrontare con le opposizioni. Poi si convocano gli Stati generali per sapere cosa pensiamo: noi non vogliamo parlare di cosa si deve fare tra uno, due mesi. Noi vogliamo discutere di questo provvedimento”. Così il presidente di FdI Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per fare il punto sul dl Rilancio e le proposte di modifica avanzate, parla anche della proposta avanzata dal premier degli Stati generali dell’economia.