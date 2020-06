Moto: Aprilia conferma Espargarò, contratto fino al 2022

(ANSA) – ROMA, 09 GIU – Il pilota spagnolo Aleix Espargaró correrà con l’Aprilia Racing anche nelle stagioni 2021 e 2022 di motogp. Lo ha reso noto la scuderia. Si conferma così un sodalizio che va avanti fin dal 2017, e con il rinnovo ufficializzato oggi Espargarò arriverà così alle sei stagioni consecutive in sella alla moto italiana. “Un segnale di continuità e di fiducia -sottolinea la casa motoristica- che giunge proprio nel momento di svolta del progetto tecnico Aprilia. L’ultimo prototipo ha dato importanti e promettenti segni di competitività nei test invernali, prima che la stagione 2020 venisse sconvolta, tanto da contribuire alla decisione di Aleix”. “Sono felice di questa conferma, ha detto il pilota. Siamo cresciuti tanto, credo in questo progetto e sono felice di restare per portare l’Aprilia dove merita. L’aspetto umano è per me importantissimo e in 4 stagioni l’Aprilia è diventata la mia seconda famiglia e con questo contratto, che è certamente il più importante della mia carriera, mi hanno dimostrato che sono al centro di questo progetto. A livello tecnico mi hanno convinto la crescita degli ultimi mesi, con l’arrivo di tante forze nuove, e l’esordio della RS-GP 2020 che è andata così bene ai test. Sento che dobbiamo finire il lavoro iniziato questo inverno, non vedo l’ora di ritrovare tutta la mia squadra e gareggiare con la moto nuova, per portare questo progetto dove merita”. (ANSA).