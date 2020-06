Coronavirus: leader non saranno a New York per Assemblea Onu

(ANSA) – NEW YORK, 9 GIU – Per la prima volta nei 75 anni di storia dell’Onu i leader mondiali, a causa della pandemia, non saranno a settembre al Palazzo di Vetro di New York per il summit annuale che riunisce i capi di stato e di governo dei 193 paesi membri. Lo ha annunciato il presidente dell’Assemblea Generale Tijjani Muhammad-Bande. “Non possono venire – ha spiegato – perché i leader non viaggiano da soli, ed è impossibile” avere grandi delegazioni in città. “Ma l’Assemblea Generale ci sarà”, ha aggiunto, spiegando che si studieranno le forme.