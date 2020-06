Sudafrica: accoltellata e impiccata donna incinta

(ANSA) – ROMA, 9 GIU – In Sudafrica c’è sgomento unito a indignazione dopo l’uccisione della 28enne Tshegofatso Pule, accoltellata e appesa a un albero vicino a Johannesburg. Era incinta di otto mesi, come riferiscono i media locali che citano la polizia. Scomparsa la scorsa settimana, il suo corpo è stato trovato ieri. L’hashtag #JusticeForTshego è diventato di tendenza su Twitter in Sudafrica e il portavoce della polizia, Capt Kay Makhubele, afferma che è stata aperta un’inchiesta per omicidio.