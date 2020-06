India: 13 scimmie morte in Assam, paura per acqua avvelenata

(ANSA) – NEW DELHI, 9 GIU – Panico in Assam, nell’India nord orientale, dopo il ritrovamento, ieri, dei corpi di tredici scimmie in un bacino artificiale d’acqua, che appartiene all’impianto idrico della città di Katirail. L’agenzia di stampa Ians riferisce che, secondo i veterinari del dipartimento distrettuale di Igiene, gli animali sono morti avvelenati. La scoperta ha creato allarme nella zona: mentre le foto e il video che mostrano le scimmie galleggianti diventavano virali sui social, tra la popolazione si è diffuso il terrore che l’acqua distribuita nella zona provenga dal bacino contaminato. Secondo i responsabili dell’impianto idrico non esiste alcun rischio: il bacino, dicono, è inutilizzato da tempo.