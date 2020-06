Calcio: Chelsea; Kantè torna ad allenarsi in gruppo

(ANSA-AFP) – ROMA, 09 GIU – N’Golo Kanté è tornato ad allenarsi con i suoi compagni del Chelsea. Lo ha annunciato oggi il club londinese. Il francese, che aveva manifestato i suoi timori per il coronavirus, aveva ottenuto il permesso dal club e dal tecnico Franck Lampard di proseguire gli allenamenti da solo. “N’Golo Kanté è tornato ad allenarsi con il gruppo oggi a Cobham”, si legge sul sito dei Blues dove sono state pubblicate anche le foto dell’allenamento. Kantè è tornato ad allenarsi in gruppo dopo che i test in Premier league non hanno evidenziato casi positivi al Chelsea e il giocatore si è convinto a tornare ad allenarsi con i compagni a poco più di una settimana dalla ripresa del campionato dopo la sospensione per la pandemia. (ANSA-AFP).