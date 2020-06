Coronavirus: in Texas record ricoveri in ospedale

(ANSA) – NEW YORK, 9 GIU – Lunedì in Texas è stato registrato il record di ricoveri in ospedale per coronavirus. Secondo i dati del Texas Department of State Health Services, 1.935 persone sono state ricoverate a causa del Covid-19, mentre il record precedente era del 5 maggio, con 1.888 persone. Il Texas e’ stato il primo stato americano a riaprire dopo l’emergenza il primo maggio, e ora, nonostante i numeri diffusi dalle autorita’ sanitarie, il governatore Greg Abbott procede con il piano per aumentare la capacità di bar, ristoranti, parchi divertimento e altre attività al 50%. Intanto in numerosi stati, tra cui quello di New York, morti e contagi sono in costante calo, ma il New York Times ha riferito che circa 20 stati, inclusi California e Arizona, nelle ultime settimane hanno registrato un aumento dei positivi.