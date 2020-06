(ANSA) – ROMA, 9 GIU – “Se appoggiamo De Luca in Campania? “Si, penso proprio di si. In Toscana e nelle Marche andremo con la coalizione di centrosinistra. In Liguria? Hanno detto che non ci vogliono, stanno organizzando le riunioni per scegliere il candidato senza di noi. Forse lì il Pd vuole che resti in carica Toti a fare il governatore”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Ettore Rosato di Italia Viva.