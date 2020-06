Governo:D’Incà,Stati generali venerdì e sabato, poi avanti

(ANSA) – ROMA, 9 GIU – “Gli Stati Generali inizieranno nel fine settimana, venerdì e sabato, per proseguire anche la settimana prossima. Vi sarà un confronto serrato e da lì nascerà anche un prolungamento di lavoro e sempre di più anche un Paese unito, come mai nel passato, in un confronto di dialettica e nel trovare soluzioni concrete”. Così a Timeline, su Sky TG24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Rispondendo alla domanda se saranno accolte anche le proposte di sanatorie su lavoro nero e contante presenti nel piano Colao, D’Incà ha risposto che bisogna “stare attenti a parlare di sanatorie. Dobbiamo stare attenti a costruire un Paese dove esiste la meritocrazia. Nelle schede di Colao ho visto tanta voglia di portare meritocrazia e far crescere il nostro Paese, poi la politica deciderà su quali temi puntare maggiormente e quali decidere che non fanno parte del programma di Governo”.