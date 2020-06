ROMA. – I primi swing ufficiali dopo il lungo lockdown: il grande golf del PGA Tour riparte negli Stati Uniti con lo show del “Charles Schwab Challenge”, primo evento post pandemia in programma da giovedì 11 a domenica 14 giugno a Fort Worth. In Texas è subito sfida tra big: in campo 16 tra i migliori 20 giocatori del ranking ed in palio, oltre a un montepremi complessivo di 7.500.000 dollari, c’è anche la leadership mondiale.

La nuova era del massimo circuito americano del green maschile sarà all’insegna delle novità, tra tornei a porte chiuse (i primi cinque), tamponi, distanziamento sociale, giocatori microfonati e una “confession cam” installata sul percorso di gioco. Ma anche del ricordo in memoria di George Floyd, ucciso a Minneapolis da un ex agente di polizia ora in carcere con l’accusa di omicidio colposo. Un minuto di silenzio verrà osservato alle 8:46 del mattino (ora locale) di ogni round per onorare il 46enne afroamericano.

Otto minuti e 46 secondi rievocano il tempo secondo cui i pubblici ministeri ritengono che Floyd sia stato soffocato con un ginocchio premuto sul collo da Derek Chauvin. “Il PGA Tour vuole essere parte integrante delle soluzioni nella lotta contro il razzismo” le dichiarazioni di Jay Monahan, commissario del PGA Tour.

Tanti i campioni presenti, negli USA mancherà però l’uomo più atteso: Tiger Woods. Oltre a diverse star europee come l’azzurro Francesco Molinari e l’inglese Tommy Fleetwood. Dallo stop (del 12 marzo scorso) dopo il primo round del “The Players” al nuovo avvio, con un field super. Sul percorso del Colonial CC ci saranno tutti i primi 5 classificati del ranking: dal leader Rory McIlroy a Jon Rahm (numero 2).

L’irlandese proverà a difendere la corona mentre lo spagnolo sogna di spodestarlo dal trono. Per farlo l’iberico deve conseguire il successo e sperare che McIlroy finisca oltre il terzo posto solitario o del secondo condiviso con altri 4 giocatori.

McIlroy e Rahm giocheranno l’uno al fianco dell’altro i primi due round della rassegna, ma dovranno entrambi fare i conti con Brooks Koepka (argento nel 2018), ex padrone del ranking. A difendere il titolo sarà Kevin Na.

Chance di successo anche per Justin Thomas (quarto nel ranking), Dustin Johnson (quinto), Patrick Reed (settimo) e Justin Rose (vincitore del torneo nel 2018).

“Tornare in campo dopo tre mesi di stop forzato è una sensazione davvero strana. Mi sento arrugginito ma l’importante ora è ricominciare a giocare in sicurezza”. Queste le parole dell’americano Thomas, attualmente al secondo posto nella classifica FedEx Cup.

Il via sarà all’insegna della sicurezza. Il PGA Tour, fino al termine dell’emergenza sanitaria, ha previsto 400 test per il coronavirus ogni settimana. In caso di positività i giocatori saranno esclusi dal torneo e costretti a una quarantena di almeno una settimana. Curiosità per la novità dei microfoni in campo, già sperimentata nella seconda edizione del “The Match” tra Woods e Mickelson, e della “confession cam”.

Certe le iniziative in memoria di Floyd. Attesa soprattutto per quelle che dovrebbero arrivare, tra gli altri, da Rahm (tra i primi a prendere posizione sul tema citando anche Nelson Mandela) e da Harold Varner III, golfista afroamericano. Prima gli show solidali, ora i tornei ufficiali. Il grande golf del PGA Tour sarà tra i primi sport USA a ripartire.