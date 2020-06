Calcio: Monza fa festa, “ora obiettivo Serie A”

MILANO. – La Serie B non basta: l’asticella del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è ancora più in alto. E adesso, archiviato il primo obiettivo con la risalita in cadetteria, i brianzoli non si nascondono: l’anno prossimo nel mirino ci sarà la Serie A.

”È inutile nascondersi: vogliamo portare il Monza in Serie A. Ora arriva il difficile ma le premesse per centrare l’obiettivo ci sono tutte”, ha ammesso l’ad durante la conferenza stampa per celebrare la promozione in Serie B insieme al sindaco monzese Dario Allevi, al tecnico Cristian Brocchi e al ds Filippo Antonelli.

Un obiettivo che lo stesso Berlusconi ieri aveva già anticipato: ”Il Monza allestirà una squadra per puntare al vertice della Serie B”, le sue parole al ”Cittadino di Monza e della Brianza”.

D’altronde, la coppia ex Milan sa come ottenere risultati. ”Non sarà una Champions o uno scudetto, ma questa promozione è il 30/o trofeo nel calcio di Silvio Berlusconi, pensiamo di avere le capacità – ha aggiunto Galliani -. Credo che questa città debba essere grata allo sforzo economico del presidente Berlusconi, è diventato monzese e ha voluto fare qualcosa di importante per Monza”. Trapela molta soddisfazione anche da parte di Fininvest, il cui amministratore delegato Danilo Pellegrino è nel cda del club.

La rincorsa al sogno, tuttavia, partirà nella prossima stagione. Perché per quattro volte i brianzoli hanno sfiorato la Serie A, senza mai riuscire a centrarla. ”Un sogno – le parole di Galliani – che si realizzerebbe dopo 70 anni, da quando bambino ho incominciato a seguire la mia squadra del cuore”.

Per farlo, servirà una rosa adatta: si riparte da Brocchi in panchina, primo colpo già messo a segno (Barberis del Crotone) mentre altri arriveranno. ”L’obiettivo è costruire una squadra di vertice, abbiamo già iniziato a parlare di mercato. Budget? Sarà per andare in Serie A, non facendo pazzie ma il necessario. Se abbiamo pensato a Balotelli? Gli voglio bene ma assolutamente no. La Serie B ripartirà o il 19 o il 26 settembre – ha concluso l’ad del Monza – lavoreremo in campo già dall’1 luglio per essere pronti”.