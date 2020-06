Regionali: in corso segreteria Pd Liguria su ipotesi Sansa

(ANSA) – GENOVA, 10 GIU – E’ iniziata stamani alle 10 in videoconferenza la riunione della segreteria regionale del Partito Democratico in Liguria per decidere se il giornalista de ‘il Fatto Quotidiano’ Ferruccio Sansa può essere il nome giusto come candidato presidente della Regione Liguria per rappresentare l’alleanza centrosinistra-M5s. L’indicazione della segreteria sarà trasmessa alla delegazione ligure del centrosinistra e del M5s ancora oggi presente a Roma, dopo il confronto notturno di ieri con il capo politico del M5s Vito Crimi e il vice segretario del Pd Andrea Orlando. Secondo indiscrezioni l’unico nome rimasto sul tavolo sarebbe quello di Sansa e se non dovesse essere condiviso dalla segreteria ligure del Pd la trattativa per l’alleanza potrebbe o saltare o ricominciare da capo.