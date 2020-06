(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Ousmane Dembelé continua il recupero dopo l’intervento chirurgico dell’11 febbraio in Finlandia, reso necessario dalla rottura del tendine prossimale del bicipite femorale della coscia destra subita il 3 febbraio in allenamento. L’attaccante francese del Barcellona era reduce da un precedente infortunio che lo aveva tenuto fermo per diverse settimane. Secondo il piano di recupero previsto, Dembelé potrebbe tornare in tempo per giocare la Champions ad agosto. Dell’attaccante francese, spesso citato come pedina di scambio per delle operazioni di mercato con squadre italiane, ha parlato, in un’intervista al quotidiano catalano Mundo Deportivo, il connazionale Clement Lenglet. “L’interruzione per il Coronavirus lo ha aiutato un po’, perché ha diluito i tempi della stagione. Non si sa ancora se sarà pronto per il finale di stagione, ma sta lavorando per accelerare i tempi”, ha detto il difensore del Barcellona. “Non sappiamo ancora se Dembelé sarà in grado di disputare la Champions – ha aggiunto Lenglet – molto dipenderà dal suo recupero, da come reagirà il suo fisico. Noi vogliamo che torni prima possibile, perché può aiutarci tanto. Ha trascorso un brutto periodo, ora sta molto meglio, vuole tornare, ma non vuole rischiare”. (ANSA).