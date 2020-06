(ANSA) – ROMA, 10 GIU – E’ prevista nel tardo pomeriggio di oggi una riunione dei vertici del centrodestra per decidere la linea comune da tenere sugli Stati Generali. L’incontro, a cui prenderanno parte Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini servirà anche per tornare a discutere delle candidature per le elezioni regionali. Tra i nodi ancora da scogliere il via libera definitivo alla corsa di Raffaele Fitto in Puglia e Stefano Caldoro in Campania. Due nomi su cui la Lega fa resistenza.