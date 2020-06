(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Un ultimo step prima di poter finalmente tornare ad allenarsi con i compagni a Trigoria e puntare al ritorno in squadra in vista del finale di stagione. Questa mattina Nicolò Zaniolo si è sottoposto a un’operazione al naso per risolvere un piccolo problema di ipertrofia ai turbinati. Il giovane talento della Roma ha quindi usato il suo profilo Instagram per aggiornare i tifosi sulle sue condizioni dopo l’intervento e per ribadire la voglia che ha di tornare a giocare. “Finito…da adesso giuro faccio i buchi in campo. Ci vediamo tra poco” le parole di Zaniolo che adesso dovrà restare a riposo per 2-3 giorni prima di poter tornare ad allenarsi. (ANSA).