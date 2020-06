Calcio: R.Madrid senza tifosi anche se riapriranno gli stadi

(ANSA) – ROMA, 10 GIU – A prescindere da quello che deciderà il Governo spagnolo nei prossimi giorni, il Real Madrid giocherà a porte chiuse – nel piccolo stadio intitolato al grande Alfredo Di Stefano, che sorge nella Ciudad deportiva di Valdebebas – le partite casalinghe, in modo da favorire il completamento dei lavori di ristrutturazione dello stadio Santiago Bernabeu. Il club ‘Blanco’, secondo quanto pubblica il Mundo Deportivo, rinuncerebbe anche a ospitare 2 mila spettatori nel proprio impianto. Le porte del Bernabeu potrebbero essere riaperte solo all’inizio della prossima stagione, fra settembre e ottobre, Coronavirus permettendo. Intanto, è praticamente fatta per il prolungamento di contratto del capitano Sergio Ramos. Il difensore prolungherà di un anno, firmando fino al 2022; il precedente accordo scadeva invece nel 2021. A questo punto – secondo As – è più vicina la possibilità che l’andaluso batta il record di presenze con la ‘camiseta blanca’, detenuto da Raul Gonzalez Blanco con 741 partite. Sergio Ramos è arrivato a 640. (ANSA).