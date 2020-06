(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Dopo quasi tre mesi torna la Liga. A riaprire le danze, nella 28/ giornata, il derby Siviglia-Betis, domani alle 22. Per i padroni di casa è l’occasione di consolidare la terza posizione: all’eventualità credono gli analisti Snai, che quotano il successo del Siviglia a 1,87, con il pari a 3,70 e il ‘2’ del Betis a 4,00. Il giorno dopo altro derby, fra Valencia e Levante. Anche qui, il segno ‘1’ vola basso, a 1,70. Quote alte per pari e sconfitta, rispettivamente a 4,25 e 4,50. La partita più importante è sabato 13, perché vale per la corsa al titolo. Il Barcellona, capolista con 58 punti e due di vantaggio sul Real Madrid, dovrà vincere a Maiorca: il pronostico Snai è tutto sbilanciato su Messi e compagni. Il segno ‘2’ si gioca a 1,27, il pari a 6,00; quasi impossibile (9,75) l’exploit isolano. Due sconfitte e un pari nelle ultime quattro partite, così il Real Madrid ha perso la testa della classifica. L’opportunità di rifarsi domenica alle 19,30: nella capitale spagnola arriverà il modesto Eibar, 16/o, e a sole due lunghezze dalla zona retrocessione. L’1 è in quota a 1,23, il successo dell’Eibar è a 12. Improbabile il pareggio, che vale ben 6,25. (ANSA).