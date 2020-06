MADRID – “Hacia un Nuevo Relato Democrático en América Latina”. È il titolo del “forum” che sarà trasmesso da “Capitolio TV” e “VPI-TV”. Il moderatore del dibattito sarà Julio Borges, ex presidente del Parlamento venezuelano e “Commissario Presidenziale per le Relazioni Estere” del Venezuela. Interverranno Juan Guaidó, presidente “ad interim” del Venezuela, e Felipe González, ex presidente del Governo spagnolo.

L’iniziativa, organizzata dall’Ambasciata del Venezuela a Madrid, è stata resa nota, con un tweet, dall’Ambasciatore Antonio Ecarri. L’appuntamento è domani alle ore 12:00 in Colombia, 13:00 in Venezuela e 19:00 in Spagna.

Redazione Madrid