(ANSA) – ROMA, 9 GIU – Rimane il Massachusetts Institute of Technology (MIT) la migliore università del mondo per il nono anno consecutivo: è quanto emerge dal Qs University Rankings 2021 a livello mondiale. Le prime tre università rimangono americane: il MIT è seguito dalla Stanford University (seconda) e dall’Università di Harvard (terza). La prima università del Regno Unito – e in Europa – è l’Università di Oxford, che scende al quinto posto. La sua concorrente connazionale, l’Università di Cambridge, rimane al 7/mo posto; La migliore università dell’Europa continentale è l’ETH di Zurigo, che mantiene il 6 mo posto. Le due migliori università asiatiche sono di nuovo entrambe di Singapore: la National University of Singapore, 11esima e la Nanyang Technological University che scende al 13 mo posto.