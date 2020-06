Coronavirus: a San Paolo riaprono centri commerciali

(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Nonostante il numero dei contagi e dei decessi causati dal coronavirus continui ad aumentare in Brasile, il Comune di San Paolo – la città brasiliana più colpita dalla pandemia – ha autorizzato la riapertura dei negozi a partire da oggi e dei centri commerciali da domani, con l’obiettivo di avviare una graduale ripresa delle attività. Tutti gli esercizi avranno però un orario di funzionamento ridotto e dovranno adottare rigide norme di igiene e di sicurezza per i loro clienti. “Il distanziamento sociale è ancora la principale raccomandazione per la popolazione. Ciò è essenziale affinché questa ripresa abbia successo. E nei comuni che non lo rispetteranno, dovremo eventualmente tornare indietro nelle fasi e disporre dei meccanismi affinché ciò avvenga”, ha affermato la segretaria comunale allo Sviluppo economico, Patricia Ellen.