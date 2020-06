Calcio: a una festa con 20 persone, Semedo viola protocollo

(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Il terzino del Barcellona, Nelson Semedo, è nell’occhio del ciclone, perché avrebbe violato il protocollo di sicurezza anti-Covid-19. Lo riporta la stampa spagnola, spiegando che il portoghese avrebbe partecipato a una festa di compleanno di un amico alla quale avrebbero partecipato altre 19 persone invitate, in un locale di Castelldefels. In Spagna gli incontri di gruppo sono limitati a 15 persone, da qui la violazione delle norme. Il Barcellona ha chiesto l’acquisizione delle immagini delle telecamere a circuito chiuso del locale, in modo da verificare la veridicità delle voci ed eventualmente punire Semedo che, nelle scorse settimane, è stato al centro di voci di mercato in relazione a possibili scambi di giocatori con l’Inter e la Juve. (ANSA).