Guaidó: “Solo reconoceremos un CNE nombrado por la AN”

CARACAS – El presidente interino Juan Guaidó, aseveró que el Parlamento que él preside es la única instancia que puede elegir el nuevo CNE, luego de que el TSJ/ANC declarara la omisión legislativa el viernes pasado.

“Es la AN la única que puede designar al CNE. Un CNE confiable es apenas una de las condiciones para la solución. La dictadura debe recordar 2018: se quedaron solos en su farsa y fue el origen del apoyo del mundo a nuestro gobierno. Ahora sería peor si tratan de atropellar”, posteó en Twitter.

El planteamiento surge como respuesta al rechazo de la AN a dicha omisión este martes, al afirmar que el proceso de escogencia de rectores continua “de manera transparente, independiente y competitiva”.

La AN advirtió que “cualquier autoridad electoral que no sea nombrada por la legítima Asamblea Nacional será rechazada y desconocida por Venezuela y el mundo democrático”.

El viernes pasado, por solicitud de partidos minoritarios de oposición al gobierno de Maduro y a Guaidó, pidieron al TSJ chavista que declarara la omisión legislativa del Parlamento ante la designación del nuevo Poder Electoral.

El TSJ/ANC declaró competente para conocer y resolver la demanda por omisión legislativa de la Asamblea Nacional “en desacato”, planteada por Javier Bertucci, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Felipe Mujica, Luis Romero, Rafael Marín, Juan Alvarado y Segundo Meléndez, asistidos por el abogado Francisco Matheus.

Contactos entre oposición y oficialismo

Juan Guaidó, informó este miércoles que ha habido “contactos” entre los integrantes del Comité de Postulaciones del Parlamento y representantes del gobierno chavista para discutir la conformación del nuevo CNE.

“Les hemos dejado claro que no nos prestaremos para un fraude y que solo reconoceremos un CNE independiente nombrado por la AN”, dijo.

Por su parte, el primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia) recordó que el TSJ ha designado a las autoridades del CNE por vía de omisión legislativa desde el año 2004 y subrayó que esto es “inconstitucional” porque esta competencia es solo de la AN.

“El TSJ viene haciendo esto inconstitucionalmente desde 2004, en 16 años la AN no ha designado a los rectores del CNE, porque el TSJ ha sustituido a la AN. En Venezuela el equilibro de poderes no existe, por eso debemos seguir trabajando y si toman la decisión que han tomado durante 16 años de nombrar a un CNE sin la AN seguiremos luchando para que tengamos un CNE real y confiable”, señaló.

Resaltó que la AN liderada por Guaidó no reconocerá a un CNE cuyos nombres no sean propuestos por el Comité de Postulaciones Electorales que preside el diputado Ángel Medina (PJ-Bolívar) y que no sea aprobado por Juan Guaidó. “Esa es la fórmula de un CNE realmente confiable, ojalá participaran los del Psuv en ese proceso, pero si no lo hacen debemos seguir adelante”.

Guanipa dijo que es el Comité quien debe tomar una decisión y comentó “deberá participar la gente del Psuv y sino igual se puede lograr el cuórum para avanzar en la selección de los aspirantes al CNE. Creo que esa es la vía para seguir en un acuerdo de tener un árbitro electoral que sea realmente confiable para los venezolanos”.

A su juicio, la sentencia del TSJ es parte del “entramado de Maduro para mantenerse en el poder sin tener el apoyo popular” y aseveró “no vamos a soportar una farsa electoral, una pantomima como lo hizo Maduro en 2018 porque desde allí vino todo el proceso de desconocimiento mundial”.