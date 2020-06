(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Sono 31.710 i malati di coronavirus in Italia, 1.162 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.858. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 71. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 32, mentre ieri erano 15. Il numero totale dei morti sale dunque a 34.114. Dieci le regioni senza vittime: Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Sono 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 meno di ieri. I ricoverati in rianimazione calano in tutta Italia tranne che in Lombardia, dove passano da 96 di ieri a 98, e in Abruzzo, dove passano da 4 a 5.