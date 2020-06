L’Italia verso la produzione del vaccino Covid

ROMA. – L’Italia si sta organizzando per produrre sul territorio nazionale una parte ingente del candidato vaccino europeo anti-Covid. L’annuncio arriva da Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità e Consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Ed anche se i tempi restano ancora incerti, l’obiettivo è di avere le prime dosi disponibili per il prossimo inverno.

Rispetto a un vaccino contro il nuovo coronavirus, “l’Europa è molto più avanti degli Stati Uniti e ci stiamo organizzando affinché una parte sostanziale venga prodotto in Italia. Quindi – ha spiegato Ricciardi – ci stiamo organizzando per essere tra i paesi leader”.

Ed ancora: “Devo dire con piacere – ha aggiunto – che in questo caso l’Europa è avanti rispetto agli Stati Uniti”, perché il vaccino che si sta sviluppando, quello che vede unita l’Università di Oxford in collaborazione con l’azienda Irbm di Pomezia e la multinazionale AstraZeneca, “è in una fase di sviluppo più avanzata rispetto all’altro”.

Quanto ai tempi, “se le cose vanno bene, in autunno-inverno potremmo avere le prime dosi e naturalmente anche quelle per gli italiani”.

Italia in prima linea dunque, anche se la produzione di uno o più candidati vaccini implica comunque degli aspetti problematici e non scontati, sottolinea all’ANSA il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi. Le aziende farmaceutiche italiane che hanno le tecnologie per i vaccini, ha spiegato, “sono pronte a produrre il vaccino anti-Covid ‘europeo’; sul territorio nazionale abbiamo infatti vari hub e poli industriali specializzati, come quello toscano”.

Tuttavia, ha precisato, “va detto che molto dipenderà da quale tipo di vaccino arriverà alla fine a superare la fase 3 di sperimentazione e si dimostrerà quindi quello giusto. Infatti, i candidati vaccini non sono tutti uguali e ciascuno di quelli in sperimentazione implica differenti procedure di produzione. Non è pertanto scontato che tutte le nostre aziende possano produrre qualunque tipo di vaccino”.

Al momento, rileva Scaccabarozzi, “secondo i dati dell’Oms, ci sono 136 candidati vaccini allo studio dei quali 8 sono in fase di sperimentazione 2 o 3. La nostra speranza, naturalmente, è che al traguardo possano arrivare più vaccini”. Ma proprio per questo, chiarisce, “è fondamentale puntare ad una alleanza europea per la produzione. Ovviamente, l’auspicio è che il o i vaccini finali siano producibili in Italia ma, se così non fosse, la priorità è che siano comunque disponibili per tutti”.

Anche se la produzione avverrà fuori dall’Italia, cioè, “indipendentemente dall’origine dell’azienda ‘madre’, si punta ad avere comunque una produzione mondiale che garantisca il vaccino a tutti i Paesi”. Insomma, stigmatizza il presidente delle imprese del farmaco, “il futuro vaccino non sarà targato Usa, Ue o Italia, ma sarà per tutti i Paesi. La Ricerca, infatti, è globalizzata ed i risultati, indipendentemente dal capitale dell’azienda produttrice originaria, saranno comunque messi a disposizione di tutti”.

Dunque, “qualsiasi vaccino arriverà, sarà disponibile per tutti i Paesi”. In questo senso, Scaccabarozzi giudica “fondamentale” l’azione portata avanti dal ministro Speranza che, insieme a Francia, Olanda e Germania, “ha lanciato una alleanza ed un accordo per il vaccino, la ‘Inclusive vaccine Alliance'”. L’obiettivo, conclude, è appunto “garantire la copertura e la disponibilità del futuro vaccino anti-Covid a tutti i Paesi europei. Nessuno escluso”.

(di Manuela Correra/ANSA)