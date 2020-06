(ANSA) – WASHINGTON, 10 GIU – “Dobbiamo sradicare il razzismo dall’America, dalle sue leggi e dalle sue istituzioni”: lo afferma Joe Biden in un op-ed pubblicato su Usa Today in cui accusa Donald Trump di “alimentare le divisioni razziali nel Paese con la sua retorica piena di odio e di teorie della cospirazione”. “Dobbiamo sfruttare questo momento – scrive il candidato democratico alla Casa Bianca – per un cambiamento radicale che affronti le ineguaglianze razziali e spazzi via il suprematismo bianco”.