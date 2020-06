Sesso e coronavirus, stop astinenza per i single in Gb

LONDRA. – Molti hanno continuato a farlo di nascosto, a dispetto delle regole del lockdown: ma da questo weekend la possibilità di dormire in casa della “persona amata” per chi vive da single in Inghilterra diventa un comportamento consentito. É così che i media britannici interpretano stasera il via libera dato dal premier Boris Johnson a un nuovo allentamento delle restrizioni sociali imposte dal coronavirus.

Ai single adulti, purché non facciano parte delle categorie dei più vulnerabili (anziani, malati cronici), viene infatti aperta la porta di un minor isolamento. Il meccanismo spiegato da Johnson è quello della cosiddetta “support bubble”, una sorta di “cellula di sostegno”. In sostanza il via libera a chi vive solo a scegliersi un altro “focolare” o una persona non coabitante con cui poter socializzare non solo all’aperto (come prevedono da qualche giorno le nuove regole, autorizando incontri outdoor fino a un massimo di 6 persone non conviventi), ma anche condividere lo stesso tetto.

E “se necessario” – parola di Boris – trascorrere “la notte insieme” in una casa o nell’altra. Il premier conservatore non è entrato in dettagli intimi, osservando genericamente che il single di turno potrà scegliersi la compagnia di un altro “nucleo”: il che può voler dire una persona singola ma anche la propria famiglia o magari una famiglia di amici.

I media interpretano tuttavia lo sdoganamento a passar la notte fuori come il chiaro segnale della fine alla limitazione (teorica) del sesso fra non conviventi: norma la cui violazione – per un incontro clandestino con l’amante spiattellato da un giornale – è costato ad esempio le dimissioni dal comitato di esperti del governo (Sage) all’epidemiologo Neil Ferguson, l’accademico accreditato di essere stato in prima linea a convincere Johnson ad adottare il lockdown e che peraltro lo rimprovera ora di aver atteso almeno una settimana di troppo, perdendo secondo alcune le sue stime l’opportunità di dimezzare il bilancio delle vittime.

Resta comunque il fatto che la ‘support bubble’ non potrà essere moltiplicata: per rimanere nella legalità, infatti, ha chiarito BoJo, i single dovranno frequentare una sola casa, a parte la propria. Non tanto per un fatto di promiscuità, quanto per evitare di far proliferare i rischi di contagio.