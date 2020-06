Zaniolo: “Sto per tornare”, ma è pezzo forte mercato

ROMA. – Non vede l’ora di “fare i buchi in campo” tanta è la voglia di tornare a giocare, ma a fine stagione potrebbe ritrovarsi ceduto per tappare i buchi del bilancio di Trigoria. Nicolò Zaniolo rappresenta per la Roma un plusvalore agonistico ma soprattutto una potenziale plusvalenza finanziaria.

“Faremo di tutto per tenerlo, poi il calciomercato ti mette davanti a tante difficoltà e situazioni difficili” ha ammesso il ds giallorosso Petrachi, ben sapendo che in caso di super offerta si ripeterà lo stesso copione già visto in passato ad esempio con Salah e Alisson.

Per il Cies d’altronde il costo di Zaniolo si aggira sui 70 milioni di euro, cifra che lo rende per l’istituto di statistica il primo calciatore italiano per valore di mercato. Se dovesse cederlo a questo prezzo, e calcolando che lo ha acquistato dall’Inter per appena 4,5 milioni (ma se dovesse venderlo dovrà riconoscere ai nerazzurri un importo pari al 15% del prezzo di trasferimento), la Roma riequilibrerebbe almeno in parte i suoi disastrati conti.

A seguire le performance di Zaniolo una volta rientrato in campo ci saranno alcuni club inglesi oltre alla solita Juventus, che già ha cominciato a sondare il terreno.

L’ultimo step prima di poter finalmente tornare ad allenarsi con i compagni a Trigoria e puntare al ritorno in squadra in vista del finale di stagione Zaniolo l’ha superato questa mattina sottoponendosi a un’operazione al naso per risolvere un piccolo problema di ipertrofia ai turbinati. Niente di paragonabile all’intervento chirurgico di metà gennaio per la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale.

Stavolta l’operazione, necessaria per migliorare la respirazione, è stata più semplice e veloce tanto che il giocatore dovrà osservare solo qualche giorno di riposo ma già dalla prossima settimana potrà riprendere ad allenarsi. E a rassicurare tutti dopo l’intervento è stato lo stesso Zaniolo pubblicando su Instagram una foto dal lettino della clinica con sopra scritto “Finito…da adesso giuro faccio i buchi in campo. Ci vediamo tra poco”.

La Roma non vuole affrettare i tempi anche se il ragazzo scalpita. Per rivederlo tra i convocati però servirà ancora pazientare circa un mese e mezzo. Nella seconda metà di luglio Zaniolo dovrebbe essere pronto per rigiocare una gara ufficiale.

La data cerchiata in rosso è quella del 15 luglio in occasione della sfida all’Olimpico col Verona, a sei mesi dall’intervento al ginocchio, a sei giornate dal termine del campionato. Abbastanza per mettersi in mostra e dimostrare di essere quello pre-infortunio.