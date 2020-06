Le Figaro, Macron pensa a ‘dimissioni e rielezione’

(ANSA) – PARIGI, 11 GIU – Emmanuel Macron ha esplicitamente parlato ad una riunione di sostenitori della tentazione di “dimettersi e farsi rieleggere” nei prossimi mesi. Lo riferisce il quotidiano Le Figaro, precisando che il capo dello stato ha illustrato l’ipotesi durante una riunione in videoconferenza con il “primo cerchio” di sostenitori nel 2017 della sua elezione. L’obiettivo della manovra sarebbe quello di “riprendere il controllo” in un momento difficile della legislatura: “sono sicuro di vincere – avrebbe detto – contro di me non c’è nessuno”.