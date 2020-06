Avvertito anche a Caracas terremoto di magnitudo 4,4

CARACAS – Un forte sismo ha scosso Caracas e buona parte dello Stato Miranda. L’epicentro del movimento tellurico, avvenuto alle 5:39, sarebbe stato ubicato a 42 chilometri della “Isla de la Tortuga” e ad una profondità di 9 chilometri. L’intensità sarebbe stata di 4,4 nella scala Mercalli. La scossa sarebbe stata avvertita anche nella capitale.

Per il momento non si hanno notizie di danni. In molti, spaventati da una probabile replica, sono scesi in strada mentre iniziava il “tam-tam” sulle reti sociali.