Piattaforma A15 si rovescia, operai precipitati nel Magra

(ANSA) – AULLA (MASSA CARRARA), 11 GIU – Tre operai che stavano lavorando alla manutenzione di un viadotto dell’autostrada A15 Parma-La Spezia sono precipitati nel fiume Magra da un cestello di una piattaforma detta ‘by bridge’, posto a un’altezza di circa 15 metri. Il cestello si sarebbe rovesciato. Sono rimasti tutti feriti. Il più grave è l’operaio che è finito sul greto sassoso ed è stato portato in un ospedale di Genova con l’elisoccorso. Un altro è finito in acqua dove però il livello è basso: ora è in ospedale a La Spezia. Il terzo è anche lui in ospedale a La Spezia e sarebbe invece rimasto incastrato nel cestello. Sul posto 118, vigili del fuoco e Polstrada.