Unhcr lancia campagna ed eventi per Giornata Rifugiato

(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di oltre 70 milioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo, che quest’anno cade in un momento critico per l’umanità, segnato dalla pandemia da Covid-19 e dal protrarsi dei conflitti in tutto il mondo che aggravano l’attuale crisi umanitaria. In questo contesto, l’agenzia Onu per i Rifugiati Unhcr lancia oggi la sua campagna #WithRefugees e promuove per la prossima settimana una serie di eventi culturali, di approfondimento, di dibattito, nei quali le storie dei rifugiati porteranno un messaggio di solidarietà ed inclusione, ricordando che tutti possiamo fare la differenza per rendere il mondo un posto più sicuro e solidale.