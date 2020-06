Coronavirus: Cuba, test ai turisti. Havana ancora chiusa

(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Cuba sottoporrà al test del coronavirus tutti i turisti che arriveranno una volta che saranno riaperte le frontiere. Lo ha annunciato il primo ministro Manuel Marrero Cruz illustrando il piano per l’allentamento delle misure di parziale lockdown nell’isola. Il premier ha spiegato che degli specialisti saranno dislocati negli alberghi per effettuare un monitoraggio epidemiologico e che in un primo tempo Havana resterà off limits. Cuba si aprirà prima al turismo locale e poi a quello internazionale. Sui tempi, tuttavia, Marrero Cruz non ha dato indicazioni. Sull’isola ci sono stati 2.211 casi di Covid-19 e solo 83 morti.