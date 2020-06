Papa Francesco: “Lavoro minorile è schiavitù, tutti responsabili”

CITTA’ DEL VATICANO.- Zohra Shah aveva solo 8 anni ma già lavorava come domestica presso una facoltosa famiglia di Rawalpindi, in Pakistan. La sua storia ha fatto il giro del mondo perché la coppia presso la quale lavorava l’ha uccisa per punirla: aveva aperto la gabbia dei pappagallini e li aveva lasciati scappare. Ma al di là della tragedia, Zhora già viveva il dramma di doversi occupare di una casa e di un bambino di un anno, all’età in cui avrebbe dovuto invece sedere su un banco di scuola.

Il Papa ha pensato anche a lei quando, al termine dell’udienza generale, ha lanciato un appello affinché si ponga fine alla piaga del lavoro minorile, “un fenomeno che priva i bambini e le bambine della loro infanzia” e che conta almeno 152 milioni di baby-lavoratori nel mondo. La pandemia ha addirittura aumentato i casi perché è cresciuto il numero dei poveri.

“Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, in diversi Paesi molti bambini e ragazzi sono costretti a lavori inadeguati alla loro età, per aiutare le proprie famiglie in condizioni di estrema povertà. In non pochi casi si tratta di forme di schiavitù e di reclusione”, ha sottolineato il Papa. “Faccio appello alle istituzioni affinché pongano in essere ogni sforzo per proteggere i minori”, ha detto sottolineando tuttavia che “tutti noi siamo responsabili di questo”.

Venerdì prossimo, 12 giugno, si celebrerà appunto la Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il Papa si è rivolto alle autorità di tutto il mondo affinché si mettano in campo misure per “proteggere i minori, colmando le lacune economiche e sociali che stanno alla base della dinamica distorta nella quale essi sono purtroppo coinvolti.

I bambini – ha sottolineato Papa Francesco – sono il futuro della famiglia umana: a tutti noi spetta il compito di favorirne la crescita, la salute e la serenità”.

Lo scorso anno, alla vigilia della giornata mondiale contro il lavoro minorile, sono stati diffusi i dati di “questo scandalo mondiale di cui si parla davvero troppo poco”, come scrive l’Osservatore Romano che dedica a Zhora e alla questione la prima pagina.

Sono 152 milioni i minori di età compresa tra i 5 e i 17 anni vittime di sfruttamento lavorativo. Quasi la metà, 74 milioni, sono costretti a svolgere lavori che ne mettono a grave rischio la salute e la sicurezza.

