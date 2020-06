Prevenire il Covid a tavola, corso online gratuito

PAVIA. – Prevenire le infezioni, compresa quella da Coronavirus, e soprattutto ridurre le eventuali complicazioni grazie a un’alimentazione appropriata. E’ il tema al centro del corso interuniversitario “Alimentazione per la prevenzione ed il benessere in epoca Covid-19”, nato nell’ambito del centro di ricerca “Best4Food” dell’Università di Milano-Bicocca in collaborazione con l’Università di Pavia.

Una serie di video disponibili online e aperti a tutti, tenuti da esperti, docenti e ricercatori dei due Atenei su argomenti legati all’emergenza sanitaria che spaziano dalla medicina all’economia, dalla sociologia alla biologia. “Durante la pandemia si è affermata con forza la centralità dell’alimentazione e dello stile di vita per prevenire complicazioni – spiega Massimo Labra, direttore del centro Best4Food e docente dell’Università di Milano-Bicocca -.

Con questa iniziativa, che coinvolge due Atenei multidisciplinari e moltissimi esperti, vogliamo mettere a disposizione del cittadino le nostre conoscenze sui temi legati alla prevenzione e al benessere, ma anche alla sicurezza alimentare e al diritto di accedere al cibo di qualità”.

Un corso in “pillole”, da circa dieci minuti ciascuna, per conoscere a 360 gradi il tema alimentare, una potente arma di prevenzione e di mitigazione contro virus, batteri ma anche numerosissime altre malattie multifattoriali: “Sappiamo, per esempio, che la presenza di comorbidità come il diabete ha inciso sull’evolversi dell’infezione da Coronavirus – continua Labra -: seguire un’alimentazione corretta in relazione a malattie preesistenti e disfunzioni metaboliche può aiutare a ridurre il rischio di complicazioni, per questo ci auguriamo che sempre più persone ne siano consapevoli”.

“E’ compito degli Atenei, attraverso la Terza Missione, condividere la conoscenza con il pubblico, con impegno, per rispondere ai bisogni sociali e diffondere i risultati della ricerca a livello comunitario.- aggiunge Hellas Cena, prorettore alla Terza Missione dell’Università di Pavia -. In un mondo in cui le malattie non trasmissibili sono la prima causa di morte, è importante comunicare ai cittadini come l’alimentazione possa contribuire ad una corretta crescita durante l’età evolutiva, nonché a ridurre l’obesità e il rischio di malattie cronico degenerative in età adulta”.

