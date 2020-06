(ANSA) – WASHINGTON, 11 GIU – Donald Trump “ha autorizzato sanzioni economiche contro i funzionari della corte penale internazionale (Cpi) direttamente coinvolti in qualsiasi sforzo per indagare o processare personale americano senza il consenso degli Usa”. Lo rende noto la Casa Bianca. Autorizzata anche l’espansione delle restrizioni sui visti contro funzionari della stessa corte e loro famigliari. In marzo la Cpi aveva avviato un’inchiesta per presunti crimini di guerra in Afghanistan dal 2003 col possibile coinvolgimento delle truppe Usa.